Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 56 Sikke ve Objeler Ele Ge geçirildi

Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ve 56 sikke ele geçirildi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli görülen bir kişiye üst araması gerçekleştirdi.

Ele Geçirilenler

Yapılan aramada, söz konusu şahsın üzerinde 21 yüzük, 18 obje, 9 ok ucu, 1 mühür ve 56 sikke bulundu. Opera sonucunda şüpheli, gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete teslim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.