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Kocaeli'de TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı

Kocaeli'de, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları çerçevesinde TCG Fırtına gemisi ziyarete açıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:32
Kocaeli'de TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı

TCG Fırtına Hücumbotu Kocaeli'de Ziyarete Açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 486.'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında TCG Fırtına hücumbotu halkın ziyaretine açıldı.

Etkinlikler Çerçevesinde İlgi Odağı Oldu

İzmit Marina'da demirlemiş olan gemi, kent sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Aileleriyle birlikte gemiyi ziyaret edenler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin rüzgar sınıfı hücumbotunu yakından görme fırsatı buldu.

Gemi Mürettebatı Bilgi Verdi

TCG Fırtına'nın mürettebatı, ziyaretçilere geminin tarihçesi ve önemli özellikleri hakkında bilgi sundu. Geminin detaylarını öğrenen ziyaretçiler, deneyimlerinden oldukça memnun kaldı.

Bir İlk Yaşandı

Gemiyi ziyaret eden Furkan Erdur, "İlk defa bir savaş gemisine ziyarette bulundum. Gerçekten çok beğendik. Allah ordumuzun her zaman yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

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