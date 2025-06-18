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Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu Ziyarete Açıldı

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu, 43. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle vatandaşların ziyaretine açıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:44
Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu Ziyarete Açıldı

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu Ziyarete Açıldı

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu, vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu etkinlik, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.

TCSG-15 Sahil Güvenlik botu, 1 Mart Vapur İskelesi'ne demirleyerek vatandaşların ilgisine sunuldu. Yerli ve milli cihazlarla donatılmış olan bu bot, ziyaretçilere özellikleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ziyaretçiler, botu gezdikten sonra hatıra fotoğrafları çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Ziyaretlerden biri olan Ali Fuat Civelek, 40 yıldır kaptanlık yaptığını belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümünü kutladı.

Civelek, TCSG-15 botunu gezme fırsatı bulmuş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, bu etkinlikten duyduğu gururu da dile getirdi.

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

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