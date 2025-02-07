Kocaeli'de Telefon Gasbı: 3 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Telefon Gasbı Olayında Tutuklamalar
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kişiyi darbederek telefonunu gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde gerçekleşen olayda S.K.'nin sopayla darbedilip telefonunun alındığı ihbarı üzerine derhal harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu, polis ekipleri, şüpheliler A.B, V.S. ve H.Ö.'yü operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası, sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişiyi darbederek telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.