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Kocaeli'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunda trafik aksadı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:09
Kocaeli'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Tır Kazası

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır yoldan çıkarak makilik alana girdi. Tırın sürücüsü, olayda yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrasındaki Gelişmeler

D-100 kara yolunun Ankara yönünde seyir halinde olan 41 AR 827 plakalı konteyner yüklü tır, Tavşancıl mevkisinde sürücüsü Kemal İ'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tır, yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabildi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Kemal İ., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı. Kazada yaralanan sürücü Kemal İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı. Kazada yaralanan sürücü Kemal İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı. Kazada yaralanan sürücü Kemal İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı. Kazada yaralanan sürücü Kemal İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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