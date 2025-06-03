Kocaeli'de Tır ve Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli İzmit'te Tır ile Motosiklet Çarpıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, tır ile motosiklet çarpıştı. D-100 kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

41 ARF 279 plakalı motosikletin, 41 AVM 598 plakalı tır ile çarpıştığı belirtilirken, motosiklet sürücüsünün isminin henüz öğrenilemediği aktarıldı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu; ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonrasında trafik akışı normale döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.