Kocaeli'de tırdan düşen demir profiller D-100'ü İstanbul istikametine kapattı

Kocaeli'nin Dilovası'nda tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı; ekipler temizleme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:39
Dilovası'nda güvenlik halatının kopması trafiği felç etti

Kocaeli'de, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay, Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Hüseyin Ç. idaresindeki 41 ANN 027 plakalı tırın güvenlik halatlarının kopması sonucu dorsesindeki demir profiller yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Düşen profiller çevredeki ağaçlara ve korkuluklara zarar verirken, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekipler, profillerin kaldırılması ve kara yolunun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kocaeli'de tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

