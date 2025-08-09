Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından İzmit ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda, 3 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 114 sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı, hakimlik tarafından tutuklandı.

