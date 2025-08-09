DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.734.629,94 0,31%

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 02:56
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 02:56
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından İzmit ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda, 3 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 114 sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı, hakimlik tarafından tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda...

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 3 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 114 sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda...

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 3 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 114 sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor
2
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
3
Yalova’da Ormanda Rahatsızlanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
4
Karabük Valisi Yavuz, Orman Yangınları Hakkında Açıklamalarda Bulundu
5
Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
6
Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü
7
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış