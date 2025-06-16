Kocaeli'de Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun Temeli Atıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 'Eğitime Yüzde 100 Destek' kampanyası kapsamında, Ford Otosan tarafından inşa edilecek Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun temeli törenle atıldı.

Yüzbaşılar Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde, deprem riski nedeniyle yıkılacak olan 15 derslikli Donanma İlkokulu'nun yerine 35 derslikli yeni bina inşa edileceği belirtildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, inşa edilecek yapının bölgenin en yeni ve donanımlı okulu olacağını vurgulayarak, geleceğin gençlerinin burada yetişeceğini açıkladı. Vali Aktaş, devlet desteği ve hayırsever katkılarıyla yeni okulların inşa edildiği bilgisini verdi.

Aktaş, "Şu anda ilimizde etüt ve projeleri devam eden ve başlayacak olan yaklaşık 70 eğitim binası'nın yapımı planlanmakta. Özellikle Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı'nın bu tür yatırımları, diğer hayırsever iş insanlarına örnek teşkil edecektir." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli'nin her yıl 70-80 bin göç aldığını ve bu dinamik nüfusa durmaksızın hizmetlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, son iki yılda 12 hayırsever tarafından 12 okul inşa edildiğini, ayrıca deprem sonrası yapılan taramada 29 okulun yıkıldığını belirtti.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Kocaeli'nin kendileri için sadece üretim yaptıkları bir şehir olmadığını, aynı zamanda büyüme ve gelişme süreçlerini yaşadıkları yer olduğunu açıkladı. Özyurt, eğitim alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, "Eğitim, Ford Otosan'ın toplumsal yatırımlarının odak noktasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, Donanma İlkokulu olarak hizmet veren alanda daha modern bir eğitim yuvası inşa edeceklerini ve bu dönüşümün geleceğe duyulan inancın bir yansıması olduğunu dile getirdi. Toprakoğlu, 'Eğitime destek vermek, sadece bina yapmak değil, topluma sürdürülebilir bir gelecek armağan etmektir.' dedi.

Tüm bu konuşmaların ardından, temel atma töreni gerçekleştirildi. Yeni okul, bölgenin eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında Ford Otosan tarafından yaptırılacak Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun temeli törenle atıldı. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş (ortada), Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt (sol 3) ile Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu (sağ 4) da katıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında Ford Otosan tarafından yaptırılacak Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun temeli törenle atıldı. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş (ortada), Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt (sol 3) ile Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu (sağ 4) da katıldı.