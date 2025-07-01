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Kocaeli'de Yağmur Suyuyla Sulanan Volkanik Cüruf Tarımı

Darıca'da geliştirilen topraksız tarım sistemi, ürünlerin sulamasını yağmur suyu ile gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 12:28
Kocaeli'de Yağmur Suyuyla Sulanan Volkanik Cüruf Tarımı

Kocaeli'de İnnovatif Tarım Yaklaşımı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, volkanik cüruf kullanılarak gerçekleştirilen topraksız tarım, yağmur suyu ile sulanıyor. Bu proje, Darıca Kaymakamlığı tarafından başlatılıp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası sayesinde uygulanmakta.

Drenaj Sistemi ile Verimliliği Artırmak

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sistemin su ve gübre kaybını neredeyse sıfıra indirdiğini belirtti. “Bitkinin alt kökünde kurduğumuz drenaj sistemiyle su ve gübre bitkiler tarafından kullanılmakta, fazla olan kısım yine drenaj sistemi sayesinde depolanmakta,” diye ekledi. Bu yaklaşım, sıfır atık modeliyle maliyetleri artırmadan verimlilik sağlıyor.

Kuraklıkta Su Kaynaklarını Korumak

Kara, sistemin bir diğer önemli özelliğinin, susuz topraklarda şebeke ve yer altı sularına bağımlılığı azaltması olduğunu, yağmur sularının sistemle toplanarak depoya aktarıldığını vurguladı. Bu yöntemin, özellikle gıda krizine karşı bir çözüm olabileceğine dikkat çekerek, “Su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde bu sistem rahatlıkla uygulanabilir,” dedi.

Yerli Taşlarla Üretim Avantajı

Ayrıca Kara, volkanik cürufun kullanımının, kokopit ve perlitli tarım yöntemlerine göre yüzde 10 daha verimli olduğunu belirtti. “Kendi ülkemizin taşını kullanarak bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Maliyetlerini karşılaştırdığımızda, bir liraya elde ederken, kokopit ithal edildiği için 20 liraya mal oluyor,” şeklinde konuştu. Bu sözler, projenin tarımsal açıdan ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada ekinler...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada ekinler yağmur suyuyla yetiştiriliyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada ekinler...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada ekinler yağmur suyuyla yetiştiriliyor.

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