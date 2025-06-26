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Kocaeli'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 15:43
Kocaeli'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerince hızlı bir şekilde müdahale edilerek söndürüldü.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede devam eden soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yangının nedeni hakkında ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

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