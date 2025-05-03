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Kocaeli'de Yeğenini Pompalı Tüfekle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde miras nedeniyle tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldüren K.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:49
Kocaeli'de Yeğenini Pompalı Tüfekle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trajik olayda, K.A., miras meselesi yüzünden tartıştığı yeğeni Muhammet A.'yı pompalı tüfekle öldürdü. Olay, Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta gerçekleşti.

Dün yaşanan cinayet sonrası, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli K.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı.

Olayın detayları incelendiğinde, şüpheli K.A.'nın, miras konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeğeni ile arasında gerginlik yaşandığı belirlendi. Olay sonrası soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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