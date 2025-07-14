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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 20:12
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Faciası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada, 2 otomobil ve bir tırın karıştığı olay, D-100 kara yolu Dilovası rampasında yaşandı.

Kaza Detayları

Olay, henüz kimlikleri belirlenemeyen 41 AHJ 004 plakalı konteyner yüklü tır ile 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan kontroller sonucunda, tırdan düşen konteynerin çarptığı otomobilde bulunan 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Traffik Yoğunluğu Oluştu

Kaza sonrası kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu meydana geldi. Ayrıca, kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu üzücü kaza, trafikteki güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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