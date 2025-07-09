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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: D-100'de Ulaşım Aksadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası D-100 kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 20:43
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: D-100'de Ulaşım Aksadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen kaza, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Kaza sonucunda, N.B. yönetimindeki 41 P 4390 plakalı servis minibüsü, F.O. idaresindeki 41 AJJ 565 plakalı hafif ticari araç, İ.A. tarafından kullanılan 41 SK 110 plakalı otomobil ve E.Y. yönetimindeki 34 MOV 672 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralanarak, Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevredekilerin hızlı ihbarı sonucunda kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu. Ancak, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı kısa sürede normale döndü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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