Kocaeli'deki Asfalt Fabrikasında Yangın: Hasar Meydana Geldi

Kocaeli'de Asfalt Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir asfalt fabrikasında yangın meydana geldi. Olay, Kirazpınar Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki fabrikada, asfalt eritme tankında başladığı bildirildi.

Yangın Anında Alınan Önlemler

Yangını fark eden çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Etkili Müdahale ile Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle söndürülen yangında, eritme kazanında ve fabrikanın dış cephesinde önemli hasar oluştu. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asfalt fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asfalt fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.