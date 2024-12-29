Kocaeli'deki Doğal Gaz Patlamasında 41 Ekip Hızla Müdahale Ediyor

Kocaeli'deki Doğal Gaz Patlamasında Hızlı Müdahale

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli’deki patlamayla ilgili önemli bilgiler verdi. Şatıroğlu, natural gaz dağıtım şirketi tarafından oluşturulan 41 teknik ekip ile birlikte, çevre illerden gelen 16 ekibin destek için bölgeye yönlendirildiğini duyurdu. Tüm ekipler 24 saat esasına göre çalışarak doğal gaz arzını sağlamak için çaba gösteriyor.

Olayın Ardındaki Sebep ve Kesintiler

Dün saat 13.35'te, bir özel şirketin izinsiz kazı yapması sonucu Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde doğal gaz dağıtım şirketine ait çelik hattın hasar gördüğünü belirten Şatıroğlu, bu durumun Darıca ve Gebze’de bazı mahallelerde doğal gaz kesintisine yol açtığını bildirdi.

Patlama ve Yaralanmalar

Şatıroğlu, olayın ardından patlama şüphesiyle 2 ayrı binada meydana gelen patlamalarda 13 kişinin yaralandığını ifade ederek, yaralılara acil şifalar diledi. Olayın gelişimi ile ilgili olarak Gebze'de 3 mahallede bulunan 2 bin 208 kullanıcının ve Darıca'da 14 mahallede 59 bin 844 kullanıcının etkilendiğini aktardı.

Gaz Arzı ve Güvenlik Önlemleri

Şatıroğlu, Gebze'de gazı kesilen konutlara bugün itibarıyla gaz arzı sağlandığını ifade ederek, Darıca’da ise 1,020 konuta gaz sağlandığını açıkladı. Dağıtım şirketinin 25 teknik ekibinin yanı sıra destek ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirten Şatıroğlu, gaz verme işlemlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi için büyük bir titizlikle hareket ettiklerini ifade etti.

Vatandaşlara Çağrı

Vatandaşlardan, teknik ekipler tarafından kontrol edilmemiş binalarda gaz kullanmamaları konusunda dikkatli olmalarını isteyen Şatıroğlu, doğal gazla ilgili bir koku duyulması durumunda 187 acil hattının aranması gerektiğini vurguladı. Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların belediyeye başvurmalarını da tavsiye etti.

Son Gelişmeler

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, doğal gaz arzı sağlanamayan mahallelerde barınma talebi olup olmadığını kontrol ettiklerini ve ihtiyaç durumunda gerekli yardımların yapılacağı bilgisini verdi. Olayın ardından Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde herhangi bir gaz arzı sorununa rastlanmadığı da bildirildi.

Geçtiğimiz gün meydana gelen patlama, Kocaeli'deki doğal gaz hatlarının kontrolü için ciddi bir alarm durumu yarattı ve güvenliğin sağlanması adına hızlı adımlar atıldı.