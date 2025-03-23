Kocaeli'deki Trafik Kazasında İki Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 05:06
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 05:06
Kocaeli'deki Trafik Kazasında İki Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. D-100 kara yolu üzerindeki kaza, Kocaeli'den İstanbul yönüne giden yolda gerçekleşti.

Kaza, Zafer Y.'nin kullandığı 34 GP 1549 plakalı otomobil ile Yusuf T.'nin idaresindeki 34 BG 9455 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Kaza sonrasında her iki araç da ciddi hasar aldı.

Hafif yaralandığı belirlenen iki kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ayakta tedavi edildiler. Kazanın hemen ardından yol trafiğe kapandı, ancak araçların kaldırılmasıyla yollar kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili olarak, polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'deki Trafik Kazasında İki Yaralı
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