Kocaeli Derince Çınarlı Mahallesi'nde Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde çıkan ağaçlık alan yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:35
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çınarlı Mahallesi mevkisindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığı bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler bölgeye intikal etti.

Yerleşim yerlerine yakın alanda başlayan yangına müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Bölgeye yönelik risklerin devam etmemesi için soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, yanan alanın alt kısmındaki otluk ve ağaçlık alanda 23 Ağustos'ta çıkan yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmüştü.

