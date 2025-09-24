Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Kaza D-100 Ankara istikametinin Bıçakçılar mevkisinde meydana geldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, D-100 kara yolu Ankara istikametinin Bıçakçılar mevkisinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü F.E.'nin yaptığı 19 AL 460 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyreden bir oto çekici'nin çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E. ve F.E., çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinden uzaklaştığı öne sürülen çekici ve sürücüsünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

