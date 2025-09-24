Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Dilovası'nda iddiaya göre oto çekicinin çarpması sonucu otomobil devrildi; sürücü ve iki yolcu yaralandı, çekici olay yerinden ayrıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:02
Kaza D-100 Ankara istikametinin Bıçakçılar mevkisinde meydana geldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, D-100 kara yolu Ankara istikametinin Bıçakçılar mevkisinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü F.E.'nin yaptığı 19 AL 460 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyreden bir oto çekici'nin çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E. ve F.E., çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinden uzaklaştığı öne sürülen çekici ve sürücüsünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin, iddiaya göre aynı yönde seyreden bir oto çekicinin çarpmasıyla devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

