Kocaeli Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü — Arama Kurtarma Sürüyor

Olay yeri ve müdahale

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi adresinde bulunan 6 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gebze’de çöken binaya yönlendirilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtilerek, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, canlı yayında yaptığı açıklamada: "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız." dedi. Büyükgöz, çökme sebebinin henüz belli olmadığını ve sahadaki ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Çalışmalar Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD öncülüğünde sürüyor; ekiplerin bölgedeki müdahalesi devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.