Kocaeli Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi incelemesi

Kocaeli Gebze'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor; arama kurtarma çalışmaları 02.40'te sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:35
Kocaeli Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi incelemesi

Kocaeli Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi incelemesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabah çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor. Olay, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmaları gün boyunca ve gece saatlerinde devam etti. Ekiplerin çalışmaları, anne ve babanın cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasıyla bugün saat 02.40 itibarıyla sona erdi.

İnceleme ve ekipler

Sabah saatlerinde olay yerine gelen bilirkişi heyetinde inşaat ve jeofizik mühendisleri ile bir mimar yer aldı ve enkaz alanında kapsamlı bir inceleme yapıyor. Bölgede ayrıca Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de görev yapıyor.

Kurtarma çalışmaları ve aile

7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ailenin 18 yaşındaki büyük çocuğu Dilara Bilir, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı ve genel sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin, bölgeye sevk edilen 900'den fazla kişiden oluşan yoğun çalışması sonucunda dün öğleden sonra çocuklardan 12 yaşındaki Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cenazelerine ulaşılmış; gece boyunca sürdürülen çalışmalarla yaklaşık 19 saat sonra baba Levent ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de enkazdan çıkarılmıştır.

Cenaze bilgileri

Hayatını kaybeden Emine, Levent, Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Olayın ayrıntıları

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken Arslan Apartmanı'nda anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla arama kurtarma süreci yürütüldü ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileden baba Levent ve anne...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileden baba Levent ve anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileden baba Levent ve anne...

İLGİLİ HABERLER

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 'Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı' — Mesleki Eğitime Yeni Vizyon
2
Yerli Robotlar ALTAY Tankı Seri Üretiminde Kilit Rol Oynuyor
3
Şefik Karagüzel: 64 Yıllık Göç Serüveni ve Almanya'daki Türk Girişimciler
4
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar
5
Afyonkarahisar'da erken teşhisle meme kanseri yenildi
6
Uzaktan Muayene: 1 Yılda 44 bin 719 Kişi Yararlandı
7
Erzurum'da Akciğerinden Karpuz Büyüklüğünde Kitle Çıktı: 3,5 Kiloluk Kitle Cerrahı Şaşırttı

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı