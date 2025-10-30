Kocaeli Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi incelemesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabah çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor. Olay, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmaları gün boyunca ve gece saatlerinde devam etti. Ekiplerin çalışmaları, anne ve babanın cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasıyla bugün saat 02.40 itibarıyla sona erdi.

İnceleme ve ekipler

Sabah saatlerinde olay yerine gelen bilirkişi heyetinde inşaat ve jeofizik mühendisleri ile bir mimar yer aldı ve enkaz alanında kapsamlı bir inceleme yapıyor. Bölgede ayrıca Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de görev yapıyor.

Kurtarma çalışmaları ve aile

7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ailenin 18 yaşındaki büyük çocuğu Dilara Bilir, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı ve genel sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin, bölgeye sevk edilen 900'den fazla kişiden oluşan yoğun çalışması sonucunda dün öğleden sonra çocuklardan 12 yaşındaki Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cenazelerine ulaşılmış; gece boyunca sürdürülen çalışmalarla yaklaşık 19 saat sonra baba Levent ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de enkazdan çıkarılmıştır.

Cenaze bilgileri

Hayatını kaybeden Emine, Levent, Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Olayın ayrıntıları

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken Arslan Apartmanı'nda anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla arama kurtarma süreci yürütüldü ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

