Kocaeli Gebze'de müstakil evin duvarı çöktü, bina tahliye edildi

Olayın Detayları

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Barış Mahallesi 1830. Sokak'ta kot farkıyla inşaat temelinin üst kısmında bulunan müstakil evin duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Ev sahibi Y.T. ile 3 çocuğu olayın ardından dışarı çıktı ve sağlıkları yerinde olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) sevk edildi. Ekipler bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, temel kazısı yapılan alana bitişik ev tedbir amaçlı boşaltıldı. İncelemeler ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

