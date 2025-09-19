Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı, 1 Kişi Öldü

Gebze'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 00:23
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı, 1 Kişi Öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavga sonrası 2 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Köşklü Çeşme Mahallesinde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Y.T. ile olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ve yaşı 18'den küçük olan Ş.S.'nin emniyetteki işlemlerini tamamladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. ve A.M. tutuklanırken, Ş.S. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın seyri

İddialara göre, Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında önceki gün tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T.'nin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Y.T. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.M. ve Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

