Kocaeli Gebze'de 'Yol Kesen' Servis Şoförüne Adli İşlem

Gebze'de servis aracının önünü kesip sürücüyü tehdit eden B.K. gözaltına alındı; şoföre 993 lira para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:32
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis sürücüsüne adli işlem

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir servis aracının hafif ticari aracın önünü keserek sürücüyü tehdit ettiğine dair görüntülerin sosyal medyada "Yol kesen servis şoförü" başlığıyla paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şoför gözaltına alındı, para cezası kesildi

Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen servis şoförü B.K. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca B.K.'ye, ilgili trafik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 993 lira para cezası verildi. Ceza gerekçesi olarak, "yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek yasaktır" ifadesi gösterildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

