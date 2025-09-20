Kocaeli Gebze Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 kilo 983 gram esrar, 90 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik uyuşturucu, 7 hassas terazi, 123 bin 765 lira, 11 bin 325 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Tutuklamalar ve işlemler

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen O.H.A, T.B. ve S.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Operasyonda, 8 kilo 983 gram esrar, 90 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik uyuşturucu, 7 hassas terazi, 123 bin 765 lira, 11 bin 325 avro ve 100 dolar ele geçirildi.