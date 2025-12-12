Kocaeli İzmit'te Kafedeki Silahlı Kavga: İki Kardeşin Öldüğü Olayın Yeni Görüntüleri

SEGBİS bağlantılı ilk duruşmada sanıklar beyanda bulunmadı, yeni kayıtlar dosyaya girdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede 6 Eylül 2024 tarihinde çıkan silahlı kavgada, Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi.

Görüntülerde, Hasan Akın’ın iki ateş arasında kaldığı anlar ve Ahmet Akın’ın arkası dönükken vurulduğu anlar yer alıyor. Dosyada ayrıca, olay yerinde 10 boş kovan bulunduğu, yapılan adli tespitlerde Hasan Akın’ın vücudunda 5, Ahmet Akın’ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildiği yer alıyor.

İddialara göre, kafenin eski çalışanı olan Hasan Akın ile işletme sahipleri arasında parasını alamama nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hasan Akın aynı gün, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül’de yaşamını yitirdi.

Olayı soruşturan polis ekipleri, arasında işletme sahiplerinin de bulunduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınanlardan 11 kişi serbest bırakılırken, Furkan G. ve Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akınlara yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için ise Hasan Akın’ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25) ve Fahri A. (20) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.

Davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz sanıklar ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Furkan G. ve Oğuzhan S. ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı; söz hakkı verilen tutuklu sanıklar mahkeme salonunda huzurda savunma yapmak istediklerini belirterek beyanda bulunmadı.

Tutuksuz sanık Fahri A., olay yerinde olmadığını, hastanede bulunduğu sırada yönlendirmeyle bir araçtan tabanca aldığını, silahın kendisinden hemen alındığını ve olayda kullanıldığını bilmediğini iddia etti. Maktullerin anne ve babası sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yeni güvenlik kamerası kayıtları ise arbede sırasında sanık Furkan G. ile maktul Ahmet Akın arasındaki mücadeleyi ve diğer sanık Oğuzhan S. tarafından ateş edildiği iddia edilen anları içeriyor. Görüntüler olayın soruşturulmasında önemli deliller arasında yer alıyor.

HASAN AKIN'IN VURULMA ANI