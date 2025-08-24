DOLAR
Kocaeli İzmit'te Yeni Mahalle'de Ağaçlık ve Makilik Yangını Söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeni Mahalle'de çıkan ağaçlık ve makilik yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:32
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahalle mevkisinde bulunan ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi ve yangın söndürüldü. Olayda bir ev hasar gördü.

Kocaeli Valiliği'nden uyarı ve soğutma çalışmaları

Kocaeli Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, orman varlıklarımızı hep birlikte muhafaza etmek amacıyla ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri kesinlikle yere atılmamalıdır. Ormanlara yakın mesafelerde mangal, semaver, ateş yakılmamalı ve havai fişek kullanılmamalıdır. Cam şişe ve benzeri atıklar ormanlık alanda bırakılmamalıdır. Ormanda ya da orman kenarında şüpheli duman veya alev görülmesi durumunda derhal ALO 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

