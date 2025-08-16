Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Dronla Havadan Görüntülendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan dron ile kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki hasarın tespiti ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yangının seyri

Dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı, ancak bölgede soğutma ve lokal söndürme çalışmaları devam ediyor.

Müdahale ve hasar tespiti

Bölgeye hem karadan hem de havadan müdahale edildi; itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ederken, zarar gören ormanlık alanlar ile tarım arazileri dronla görüntülendi. Görüntüler, hasarın tespit edilmesi ve ileride yapılacak çalışmalara yön verilmesi açısından kullanılıyor.