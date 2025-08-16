DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Dronla Havadan Görüntülendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar dronla havadan görüntülendi; söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:29
Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Dronla Havadan Görüntülendi

Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Dronla Havadan Görüntülendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan dron ile kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki hasarın tespiti ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yangının seyri

Dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı, ancak bölgede soğutma ve lokal söndürme çalışmaları devam ediyor.

Müdahale ve hasar tespiti

Bölgeye hem karadan hem de havadan müdahale edildi; itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ederken, zarar gören ormanlık alanlar ile tarım arazileri dronla görüntülendi. Görüntüler, hasarın tespit edilmesi ve ileride yapılacak çalışmalara yön verilmesi açısından kullanılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
4
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
5
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
6
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
7
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar