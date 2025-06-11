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Kocaeli Karamürsel'in Kıyıları Turuncuya Büründü!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde deniz kıyısı, fitoplankton çoğalması nedeniyle turuncu renkle kaplandı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 16:25
Kocaeli Karamürsel'in Kıyıları Turuncuya Büründü!

Karamürsel’de Denizin Kıyısı Turuncuya Dönüştü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi, Dereköy Mahallesi Kavak mevkisinde deniz kıyısının turuncu bir renge bürünmesiyle dikkat çekiyor. Sabah saatlerinden itibaren gözlemlenen bu renk değişimleri, vatandaşların ilgisini çekti.

Olayın Sebebi Fitoplankton Çoğalması

Denizin bazı kesimlerinde meydana gelen turuncu renklenmenin, mevsimsel olarak fitoplankton yani alg çoğalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bu doğal olgu, deniz ekosisteminin sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Bu tür olaylar, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin dengelerinin izlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizin kıyı kesimi turuncuya dönüştü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizin kıyı kesimi turuncuya dönüştü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizin kıyı kesimi turuncuya dönüştü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizin kıyı kesimi turuncuya dönüştü.

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