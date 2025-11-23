Kocaeli Kartepe'de 32,7 Gram Esrarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Kartepe ilçesinde H.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde satışa hazır 20 parça halinde toplam 32,7 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında "TCK-188 uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K., aynı gün adli mercilere sevk edildi.

Adli Süreç

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, kararın ardından cezaevine gönderildi.

