Kocaeli Kartepe'de Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Kocaeli Kartepe'de Erhan D. (37), tartışma sonrası kız arkadaşı İpek G. (35) ve kardeşi Abdullah Barış G. (23) ile birlikte vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 01:14
Kocaelinin Kartepe ilçesinde, bir kişi tartışma sonrasında kız arkadaşı ve kardeşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, Erhan D. (37) Ataevler Mahallesi Yaz Sokak’ta, kardeşi Abdullah Barış G. (23) ile alışverişten dönen kız arkadaşı İpek G. (35)yle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Erhan D., burada tabancayla İpek G. ve Abdullah Barış G.'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Müdahale ve Sonuç

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan üç kişi, ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

