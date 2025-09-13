Kocaeli Kartepe'de Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Kocaelinin Kartepe ilçesinde, bir kişi tartışma sonrasında kız arkadaşı ve kardeşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, Erhan D. (37) Ataevler Mahallesi Yaz Sokak’ta, kardeşi Abdullah Barış G. (23) ile alışverişten dönen kız arkadaşı İpek G. (35)yle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Erhan D., burada tabancayla İpek G. ve Abdullah Barış G.'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Müdahale ve Sonuç

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan üç kişi, ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

