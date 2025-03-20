Kocaeli Kartepe'de Kumar Oynayan 7 Kişiye 64.729 TL Ceza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kumar oynayan 7 kişiye ciddi bir ceza kesildi. Toplamda 64.729 lira ceza uygulanan bu kişiler, yasa dışı kumar faaliyetinde bulundukları için yasal yaptırımla karşılaştı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde sıkı denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimler sırasında, Kartepe'de M.P. isimli kişi tarafından ruhsatsız olarak işletilen bir yerde kumar oynandığı tespit edildi.

Kumar oynadığı belirlenen 7 kişi hakkında toplam 64.729 lira ceza kesildi ve ayrıca bu süreçte 6.000 lira da ele geçirildi. M.P. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kamu güvenliğini sağlamak adına yasa dışı kumar faaliyetleri ile mücadele edecek olan emniyet güçleri, benzer denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza uygulandı.