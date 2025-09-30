Kocaeli Körfez'de Oto Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli Körfez'de 7 Eylül'de Hereke Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan M.K, M.Y, O.Y. ve Y.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 22:35
Kocaeli Körfez'de Oto Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli Körfez'de Oto Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 7 Eylül'de Hereke Mahallesi'nde yaşanan olayın failleri olduğu değerlendirilen şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri değerlendirilen M.K, M.Y, O.Y. ve Y.A. hakkında operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te kuyu kazısında karbonmonoksit şüphesi: 2 ölü
2
Edirne'de dron destekli denetimde alkollü motosiklete 28 bin 937 lira ceza
3
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
4
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
5
Bursa'da Doğancı ve Nilüfer Barajlarında Kritik Seviye: 12 Günlük Su Kaldı
6
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
7
Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Başladı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar