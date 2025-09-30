Kocaeli Körfez'de Oto Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 7 Eylül'de Hereke Mahallesi'nde yaşanan olayın failleri olduğu değerlendirilen şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri değerlendirilen M.K, M.Y, O.Y. ve Y.A. hakkında operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.