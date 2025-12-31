Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı

Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası'nda Gençlerin Sözü Öne Çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası, gençlerin düşünme, sorgulama ve hitabet becerilerini sahneye taşıdı. İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya toplam 151 başvuru arasından 25 farklı okuldan 84 takım ve 162 öğrenci katıldı. Yarışma, gençlerin "Bi’ Diyeceğim Var" sloganıyla münazara kültürünü canlı tuttu.

Halkevi Gençlik Merkezi'nde Final Heyecanı

Final müsabakaları Halkevi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda söz alan katılımcılar arasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş ve Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Fatih Dizdar ile eğitmenler ve öğrenciler yer aldı. Finalde yoğun rekabet, güçlü argümanlar ve etkileyici savunmalar öne çıktı.

Turnuvada dereceye giren takımlar ve ödülleri şu şekilde belirlendi:

1. Yeltoğ (Uras Cinemre - Yağız Dayıoğlu): 14 bin TL

2. Çaylak Takımı (İpek Ekin - Nihal Kocatürk): 10 bin TL

3. Duo Lexis (Muhammed Sungur - Ahmet Mirza Bilgen): 6 bin TL

4. Takım Yıldızı (Ayşe Nisa Ateş - Beyza Baştürk): 4 bin TL

Ödüller, turnuvaya katılan protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara takdim edildi. Yarışma, Kocaeli'de münazara kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin fikir üretme yetisinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen faaliyetlerin önemli bir parçası oldu.

