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Kocaeli Merkezli Fuhuş Operasyonunda 6 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı, 10 kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:28
Kocaeli Merkezli Fuhuş Operasyonunda 6 Tutuklama

Kocaeli Merkezli Fuhuş Operasyonunda 6 Bekar Tutuklandı

Kocaeli merkezli olarak Kocaeli ve Siirt'te eş zamanlı gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçları üzerine yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sırasında 14 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 mağdur kadın kurtarıldı.

Ayrıca, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında, 5 taşınmaz, 5 motorlu araç ile bank hesapları olmak üzere 7 şüpheliye ait, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lira olan mal varlıklarına el koyma ve müsaderesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Tutuklama ve Serbest Bırakma İşlemleri

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrasında, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişiye ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

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