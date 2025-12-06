Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni — Fizyoterapi, Hemşirelik, Ebelik

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni, fizyoterapi, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin mesleki yolculuğuna adım attığı anlamlı bir etkinlikle gerçekleştirildi. Törene öğrencilerin aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Tören, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve ilgili bölümlerin başkanlarının açılış konuşmalarıyla başladı. Fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve ebelik bölümlerinden öğrenciler, aileleriyle birlikte bu dönüm noktasını kutladı.

Rektör Muzaffer Elmas'ın Mesajı

Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuşmasında eğitimde yeniliklere ve teknolojinin sağlık eğitimine entegrasyonuna vurgu yaptı. Elmas, "Dünyadaki tüm gelişmeleri üniversitemize entegre etmeye çalışıyor, öğrencilerimizi en güncel bilgi ve becerilerle donatmaya özen gösteriyoruz. Teknolojinin sağlık alanındaki katkılarını da göz önünde bulundurarak, öğrencilerimize bu alandaki eğitimlerle donanım kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Dekan Yurdanur Dikmen'in Öğrencilere Seslenişi

Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ise törende öğrencilere güçlü bir motivasyon konuşması yaptı. Dikmen, "Öğrencilerimizin, sağlık alanındaki yolculuklarına başladığını görmek bizler için büyük bir gurur. Her biriniz, toplum sağlığını iyileştirme adına önemli birer lider olma yolunda adımlar atıyorsunuz. Unutmayın ki, eğitim sadece bilgi almak değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etme amacıdır. Bu beyaz önlüğü giyerek sadece bir mesleğe adım atmıyorsunuz, aynı zamanda insanlık için anlamlı değişim oluşturma yolunda büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Bu sorumluluk, bizler için olduğu kadar sizler için de büyük bir onurdur. Sağlık alanındaki başarınız, sadece bilimsel bilgiyle değil, empati, merhamet ve insan sevgisiyle de şekillenecek" diyerek öğrencilere cesaret verdi.

Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, mesleklerine adım atarken umut ve kararlılıkla dolu bir başlangıç yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bu geleneksel etkinliği, hem öğrenciler hem de aileleri için unutulmaz ve duygulu anlara sahne oldu.

