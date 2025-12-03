Kocaeli Turizmi Genişliyor: Bosna Hersek Acenteleri Şehri Keşfetti

Kocaeli, uluslararası tanıtımda rotasını genişletiyor

Bosna Hersek’ten gelen turizm acenteleri, Kocaeli’nin tarihi ve doğal zenginliklerini yakından inceleme fırsatı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen tanıtım gezileri kapsamında düzenlenen program, kentin uluslararası tanıtım hedeflerine hizmet ediyor.

Ziyaret rotası: Tarih ve doğa buluşması

Program dahilinde konuklar, rehberler eşliğinde kenti gezerek Kasr-ı Hümayun (Saray Müze), Kocaeli Arkeoloji Müzesi ve Seka Kâğıt Müzesi gibi önemli kültürel merkezleri ziyaret etti. Ziyaretçiler ayrıca doğanın içinde benzersiz bir deneyim sunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Turizm sektörüyle güç birliği

Program kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, TÜRSAB Doğu Marmara Bölge temsilcileri ile kentte faaliyet gösteren turizm firmaları ve otel yöneticileri bir araya geldi. Görüşmelerde, Kocaeli’nin doğal, kültürel ve tarihi mirasının uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi ve karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleri ele alındı.

