Kocaeli Valisi Aktaş: Yarın Yol Haritamızı Açıklayacağız — Gebze'de Zemin İncelemesi Sona Yaklaşıyor

Kocaeli Valisi Aktaş: "Yarın yol haritamızı açıklayacağız"

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim tarihinde yaşanan ve 7 katlı binanın yıkılmasıyla Bilir ailesi fertlerinden Emine (37), Levent (44), Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur (14) adlı dört kişinin hayatını kaybettiği faciayı takiben bölgede kapsamlı zemin ve yapı güvenliği çalışmaları yürütülüyor. Enkazdan sağ kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir ile ilgili süreç de devam ediyor.

Uzman ekipler yerin metrelerce altını görüntülüyor

Çalışmalarda uzman ekipler, zeminin detaylı görüntülenmesi için "sismik yansıma" ve "Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT)" yöntemlerini kullanıyor. Sismik yöntemde özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgalar ölçülüyor; böylece zemin tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri belirleniyor. EDT çalışmasında ise belli aralıklarla serilen kablolar aracılığıyla verilen elektrik akımıyla zeminin yapısı, tabaka farklılıkları ve muhtemel boşluklar santim santim görüntüleniyor.

Elde edilen verilerle bölgenin detaylı zemin haritası çıkarılacak; sadece zemin değil çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla izleniyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları, 135 derece açıyla çalışarak en küçük hareketliliği ve yapısal sapmaları tespit edip raporluyor. Binalara yerleştirilen sensörlerle milimetrik veriler toplanarak risk raporları hazırlanıyor.

Saha çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon

Sahada 27 kamu kurum ve kuruluşundan toplam 427 personel ve 120 araç görev yapıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü haritaları inceleniyor; üniversiteler ve TÜBİTAK da teknik destek sağlıyor. Tüm bu parametreler bir araya getirilerek sağlıklı ve kapsamlı bir rapor oluşturulması hedefleniyor.

Vali Aktaş: Çalışmalar "24 saat" esasına göre sürüyor

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay sonrası ekiplerin ilk dakikadan itibaren "24 saat esasına göre" çalıştığını vurguladı: "29 Ekim günü meydana gelen göçük olayında şu anda olduğu gibi alanda tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Bir yandan adli süreç devam ediyor. Bilirkişi heyeti başsavcılarımızın koordinesinde çalışıyor. Diğer taraftan da AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde çalışmalar ilk günden itibaren, ilk dakikalardan itibaren 24 saat esasına göre devam etmekte."

Vali Aktaş, bilim insanları ve teknik ekiplerin Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürlüğü koordinasyonunda olayı hem oluş şekli açısından hem de tahliye edilen vatandaşların konut ve işyerlerinin durumu açısından değerlendirdiklerini belirtti.

Son aşama: "Yarın yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız"

Enkaz kaldırma çalışmalarının son noktaya geldiğini söyleyen Vali Aktaş, "Enkaz kısmında da son kısım da kaldırılıyor. Adli inceleme ile paralel giderek tamamen kalktıktan sonra, bir de son bir inceleme yapıldıktan sonra çok büyük bir ihtimalle yarın yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız" dedi. Vali Aktaş, alınacak kararların tahliye edilen vatandaşlarla paylaşılacağını ve kararların birlikte alınacağını ifade etti.

Atılacak adımlar titizlikle değerlendiriliyor

Vali Aktaş, "Tüm imkanlarla her türlü son teknoloji cihazlarla ve alanında en yetkin bilim adamlarıyla hem olayın sebebi hem de sonraki atılacak adımlar titizlikle değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik alınan tedbirler tekrar tekrar gözden geçiriliyor. Yarın dediğim gibi umarım bu noktada bir yol haritasını açıklayacağız" sözleriyle sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Olayın ardından 3 gün sonra Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlama meydana gelmiş; tedbir amacıyla toplam 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı. Bu yapıların ve çevrenin durumu yapılan teknik değerlendirmelerle belirlenecek ve kamuoyuna aktarılacaktır.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE 29 EKİM’DE 7 KATLI BİNANIN YIKILMASIYLA 4 KİŞİLİK BİLİR AİLESİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ FACİANIN ARDINDAN BÖLGEDE UZMAN EKİPLER, "SİSMİK YANSIMA" VE "ELEKTRİKSEL DİRENÇ TOMOGRAFİSİ" YÖNTEMLERİYLE YERİN METRELERCE ALTINI GÖRÜNTÜLEYİP RİSK HARİTASI ÇIKARIYOR. KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİĞİNİ BELİRTEREK, "YARIN YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARI BELİRLEYECEK NOKTAYA GELMİŞ OLACAĞIZ" DEDİ.