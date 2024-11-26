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Kocaeli ve Bolu Beyaz Örtüyle Kaplandı: Kış Manzaraları Doğa Severleri Büyülüyor

Kocaeli'deki Samanlı Dağları ve Bolu'nun tarihi Göynük ilçesi, kar yağışıyla beyaz örtü ile kaplandı. Doğa severler için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:08
Kocaeli ve Bolu Beyaz Örtüyle Kaplandı: Kış Manzaraları Doğa Severleri Büyülüyor

Kocaeli'de Kar Yağışı Doğayı Beyaza Bürüdü

Kocaeli'de, Samanlı Dağları kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonunda Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Samanlı Dağları'nın zirvelerindeki ormanları beyaz bir örtü ile sarmaladı. Havadan çekilen görüntüler, karla kaplı ağaçların sunduğu doğal güzelliği gözler önüne serdi.

Özellikle Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla birlikte ziyaretçilerini bekleyen Kartepe, kış hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisleri ile doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Bolu'daki Tarihi Göynük İlçesi

Osmanlı dönemine ait tarihi dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaşan Bolu'nun Göynük ilçesi de kar etkisiyle masalsı bir görünüme kavuştu. İlçe merkezinde 4 gündür aralıklarla süren yağış sonrasında kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Dar sokakları ve eşsiz mimarisiyle dikkat çeken Göynük'te, Göynük Zafer Kulesi’ni ziyaret eden tatilciler, büyüleyici manzaranın tadını çıkardı.

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, "Karla ilçemiz adeta görsel şölen sunuyor. Tüm misafirlerimizi bu büyülü atmosferi görmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu. Ayrıca, Yeniçağa ilçesi'nde de kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen bölgede, çocuklar adeta bir kış festivali gerçekleştirerek sokaklarda kızak kaydı ve kar topu oynadı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezi ve Yeniçağa Gölü, ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'de Karamürsel'den Kartepe'ye uzanan Samanlı Dağları'nın zirvelerindeki ormanlar kar...

Kocaeli'de Karamürsel'den Kartepe'ye uzanan Samanlı Dağları'nın zirvelerindeki ormanlar kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kocaeli'de Karamürsel'den Kartepe'ye uzanan Samanlı Dağları'nın zirvelerindeki ormanlar kar...

Kocaeli'de Karamürsel'den Kartepe'ye uzanan Samanlı Dağları'nın zirvelerindeki ormanlar kar yağışının ardından beyaza büründü.

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