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Kocaeli ve Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu: Sürücülere Uyarı

Kocaeli ve Bolu Dağı geçişindeki sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler dikkatli olmalıdır.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:47
Kocaeli ve Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu: Sürücülere Uyarı

Kocaeli ve Bolu Dağı'nda Sis Uyarısı

Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde, sis etkiligörüş mesafesi azalıyor.

Deniz seviyesinden bakıldığında, yüksek kesimlerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle gözden kayboldu. Bu nedenle, görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücülerin dikkatli ilerlemeleri önerildi.

Düzce'de D-100 Kara Yolunda Durum

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de etkili olan sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Bolu Dağı Düzce geçişinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı ve Bıçkıyanı mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.

Bölgedeki trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin, sisli havada daha tedbirli olmaları önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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