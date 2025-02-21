Kocaeli ve Karabük'te Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Kocaeli ve Karabük'te kötü hava koşulları sebebiyle tüm kurslarda 22-23 Şubat tarihlerinde eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:40
Kocaeli ve Karabük'te Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Kocaeli ve Karabük'te Eğitime Ara Verildi

Kocaeli ve Karabük'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini artırarak sürmesi ve buzlanma tehlikesi göz önünde bulundurularak, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kentteki resmi ve özel eğitim kurumları, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm eğitim kurumu ve kurslarında eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde planlanan hafta sonu sportif faaliyetler de ertelendi.

Karabük'teki Eğitim Durumu

Karabük'te de benzer bir durum söz konusu. Yine olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu bilim sanat merkezi, kurslar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu raporlarına göre bölgeyi etkileyen kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

Bu sebeple, Karabük'te 22-23 Şubat tarihlerinde bilim sanat merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ile destekleme ve yetiştirme kurslarında da eğitime ara verileceği kaydedildi.

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