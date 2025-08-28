DOLAR
Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kocaeli Derince'de 5 milyon TL'lik lüks daire ve Kayseri Talas'ta iki 2+1 daire icra/mahkeme yoluyla, KDV avantajıyla elektronik ihalede satışa çıktı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:19
Kocaeli ve Kayseri'de icra ve mahkeme yoluyla düşük fiyatlı konut fırsatı

Konut fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemde ev sahibi olamayanlara yönelik önemli bir fırsat doğdu. Kocaeli ve Kayseri'de piyasa değerinin altında ilan edilen lüks konut ve 2+1 daireler, icra ve mahkeme işlemleriyle satışa çıkarıldı. İhaleler elektronik ortamda şeffaf şekilde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Derince'de 5 Milyon TL Değerindeki Lüks Konut

Kocaeli İcra Dairesi tarafından 2025/252 TLMT. dosya numarasıyla ilana çıkarılan konut, Yenikent Mahallesi'nde yer alan Yelkent Zirve Evleri Sitesi'nde bulunuyor.

Dairenin özellikleri: A2 Blok'un 1. katındaki 5 numaralı bağımsız bölüm için belirlenen muhammen bedel 5.000.000 TL. Site içinde yer alması ve modern yapısıyla dikkat çeken daire, konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca satış, KDV Kanunu'na göre muaf olduğundan alıcıya ek maliyet avantajı sağlıyor.

İhale tarihleri: İlk artırma 16 Ekim 2025 tarihinde başlayıp 23 Ekim 2025'te sona erecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ikinci artırma 11 Kasım 2025 ile 18 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kayseri Talas'ta Aynı Binada İki Adet 2+1 Daire

Kayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından yürütülen ortaklığın giderilmesi davası kapsamında, Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan Huzur Apartmanı'ndaki iki daire satışa çıkarıldı.

1 No'lu Daire (1. Kat): Binanın birinci katında yer alan 4 numaralı bağımsız bölüm 2+1 planlı ve brüt 120 metrekare. Dairenin muhammen bedeli 1.600.000 TL olarak belirlendi. Uygulanan KDV oranı %1 olarak bildirildi.

2 No'lu Daire (4. Kat): Aynı apartmanın dördüncü katında bulunan 10 numaralı daire de 2+1 ve brüt 120 metrekare büyüklüğünde. Bu dairenin muhammen bedeli 1.550.000 TL olarak ilan edildi.

İhale süreçleri: Her iki daire için ilk artırmalar 12 Ocak 2026'da başlayıp 19 Ocak 2026'da sona erecek. Alıcı çıkmaması halinde ikinci artırmalar 12 Şubat 2026 ile 19 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

