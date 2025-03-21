Kocaeli ve Sakarya'da Ormancılık Günü'nde 4.450 Fidan Toprakla Buluştu

Kocaeli ve Sakarya'da Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında toplam 4.450 fidan toprakla buluştu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:37
Kocaeli ve Sakarya'da Ormancılık Günü'nde 4.450 Fidan Toprakla Buluştu

Kocaeli ve Sakarya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Kocaeli'de, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İzmit'in Gökçeören Üçgaziler Mahallesi'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, organizasyonun öğrencilere ve gençlere ağaç sevgisini aşılamak amacıyla örnek teşkil ettiğini belirtti.

Vali Aktaş, etkinlikle öğrencilere unutulmaz bir an yaşatıldığını ve orman ile ağaç sevgisinin pekiştirildiğini ifade etti. Etkinliğe; Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve çok sayıda öğrenci de katıldı.

Sakarya'da ise, Sakarya Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Kaynarca ilçesindeki Sabırlı Mahallesi Orman Sahası'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, Kaymakam Selim Çomaklı, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve yerel halk katılım gösterdi.

Bu etkinlikte Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde toplam 4 bin 450 fidan dikildi. Ayrıca, etkinlik kapsamında 3 bin 500 fidan da dağıtıldı.

Sakarya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 4 bin 450 fidan...

Sakarya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 4 bin 450 fidan dikildi, 3 bin 500 fidan dağıtıldı.

Sakarya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 4 bin 450 fidan...

Sakarya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 4 bin 450 fidan dikildi, 3 bin 500 fidan dağıtıldı.

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