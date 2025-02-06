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Kocaeli ve Sakarya'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı sürerken, Kartepe'de mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:14
Kocaeli ve Sakarya'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kocaeli ve Sakarya'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ulaşmak isteyenler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. 5 araçta mahsur kalan 12 kişi, kısa sürede kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kocaeli ve Sakarya'da aralıklarla süren kar yağışı, birçok bölgede etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye'sine bağlı karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kürme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirmekte.

Trafikte Tedarik Önlemleri

Yoğun kar yağışı sebebiyle, trafik ekipleri Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde gerekli tedbirleri aldı. İzmit ilçesinde, Umuttepe bölgesi ve Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri ile Gölcük'teki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışının etkisi artıyor.

Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Umuttepe mevkisindeki kent ormanında keyifli anlar yaşamak için bir araya geldi; kayarak ve kar topu oynayarak kışın tadını çıkardılar.

Kent genelinde, karla mücadele için 440 personel ve 235 araç ile gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Tuzlama ve kar küreme işlemleriyle yolların açık tutulması hedefleniyor. Ekipler, sürücülere de kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Buna ek olarak, Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'na gitmek isteyen 5 araçta mahsur kalan 12 kişi, ihbar üzerine bölgeye giden kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarılmıştır. İş makineleri kullanılarak, araçlar bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Sakarya'da da dünden beri süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde aralıklarla devam ediyor. Yağışın ardından, Sakarya Üniversitesi kampüsünün de beyaza büründüğü bildirildi.

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