Kocaeli'yi fırtına vurdu: Deniz taşçı ağaçlar devrildi fırtına kentte günlük yaşamı zorlaştırdı

İzmit'te şiddetli rüzgar, denizin taşmasına neden oldu. Sahil şeridinin bir kısmı Ömerağa Mahallesi'nde suya gömüldü. Sahil otoparkında bulunan araçlar da su altında kaldı.





Fırtınanın etkisiyle Karamürsel'in 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde bir ağaç yıkıldı. Ağaç, cadde üzerinde park edilmiş 3 aracın üstüne düştü.





Fırtınanın şiddetiyle yola devrilen ağaç, park halindeki 3 aracı ezdi. Belediye çalışanları, araçların üzerinden ağaç parçalarını kaldırmak için müdahale etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Valilik, fırtınanın akşama kadar sürmesi nedeniyle vatandaşları uyararak, tedbirli olmalarını istedi.



