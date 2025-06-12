Kocaeli, Yüzde 100 İleri Biyolojik Arıtma Hedefliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik hedefiyle, yüzde 100 ileri biyolojik arıtma gerçekleştiren ilk şehir olma yolunda önemli adımlar atıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, İSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 23 atık su arıtma tesisinin tam kapasiteyle çalıştığı belirtildi.

Şu an itibarıyla Kocaeli'nin mevcut tesislerinin yüzde 73'ü ileri biyolojik arıtma teknolojilerini kullanmaktadır. Geçtiğimiz yıl, toplam 172,7 milyon metreküp atık su arıtılarak doğaya deşarj edilmişti. Bu durum, Kocaeli'nin Türkiye'de yüzde 100 ileri biyolojik arıtma gerçekleştiren ilk büyükşehir belediyesi olma hedefinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, yapılan altyapı çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin korunması amacı güdülmekte ve “sıfır kirlilik, yüzde 100 arıtma” ilkesine bağlı kalınarak sürdürülebilir bir çevre için önemli adımlar atılmaktadır.

İleri biyolojik arıtma tesisleri, sadece atık suları değil, aynı zamanda Marmara Denizi’ni tehdit eden dip çamuru oluşumunun önüne geçmektedir. Atık sulardaki azot ve fosfor gibi kirletici maddeler, ileri arıtma süreçlerinde etkili bir şekilde giderilmektedir. Bu süreç sayesinde denizlerdeki oksijen seviyesinin korunması ve ekosisteme zarar veren dip çamurunun oluşumunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Geçen yıl arıtılan atık suyun 17 milyon metreküpü, geri kazanım suyu olarak sanayi tesislerinde ve yeşil alanların sulanmasında kullanım için değerlendirilmiştir. Bu uygulama sayesinde içme suyu kaynakları üzerindeki baskı da azaltılmıştır.

Ayrıca, atık su arıtım sürecinde elde edilen 101 bin ton atık su çamuru çevreye zarar vermeden bertaraf edilmiştir. Bu süreçler, Kocaeli’nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, aynı zamanda bölgenin ekosisteminin korunmasına büyük katkı sunmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk şehir olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk şehir olmak için çalışmalarını sürdürüyor.