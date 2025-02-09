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Kocaelispor Taraftarı Tribünden Düşerek Ağır Yaralandı

Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler maçı sırasında tribünden düşen Efe Kartal Öztay ağır yaralandı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 01:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 01:20
Kocaelispor Taraftarı Tribünden Düşerek Ağır Yaralandı

Kocaelispor Taraftarından Üzücü Kaza

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında, Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçtan gelen üzücü bir haber, spor camiasını yasa boğdu. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma esnasında, tribünde Efe Kartal Öztay isimli 16 yaşındaki bir taraftar, dengesini kaybederek üst tribünden düştü.

Ağır Yaralı ve Yoğun Bakımda

Başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan genç taraftar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Efe Kartal Öztay'ın, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kocaelispor'dan Destek Mesajı

Bu talihsiz olay üzerine Kocaelispor kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bugün oynadığımız maçta düşüp başına yara alan taraftarımız Efe Kartal Öztay'ın yapılan tetkikler sonucunda durumunun kritik olduğunu üzülerek öğrendik. Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var ayağa kalk!" ifadelerine yer verildi.

Ülkemizdeki spor etkinliklerinde güvenliğin artırılması gerektiği bir kez daha vurgulanırken, tüm spor camiası Efe Kartal Öztay'a acil şifalar diliyor.

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