Koçarlı'da Akran Dostluk Hareketi Öğrenci Temsilcileri Belirlendi

Koçarlı'da Akran Dostluk Hareketi kapsamında tüm okullarda öğrenci temsilcileri seçildi; rozet takdimi, sergi ve 400 erguvan ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:02
Koçarlı Kaymakamlığı öncülüğünde, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Akran Dostluk Hareketi ilçedeki okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda etkisini artırarak devam ediyor. Proje kapsamında Koçarlı genelindeki tüm okullarda Akran Dostluk Hareketi Öğrenci Temsilcileri belirlendi.

Toplantı, rozet takdimi ve etkinlikler

Seçilen öğrenci temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda dostluk, empati, dayanışma ve olumlu iletişimin okul ortamındaki önemi vurgulandı; temsilcilik görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Program sonunda öğrencilere Akran Dostluk Hareketi Öğrenci Temsilcisi rozetleri takdim edildi ve Akran Dostluk Pastası kesildi.

Projenin planlı şekilde uygulanmasıyla okullarda dostluk ve dayanışma temalı birçok etkinlik hayata geçirildi. Öğrenciler sosyal ve eğitsel faaliyetlerde aktif rol alarak akran ilişkilerini güçlendirdi.

Çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ise Koçarlı genelindeki okullarda 400 adet erguvan ağacı öğrenciler ve öğretmenler eşliğinde toprakla buluşturuldu. Ağaç dikim etkinliğiyle öğrencilerin doğayla bağ kurması, sorumluluk bilinci kazanması ve akran dayanışmasının pekiştirilmesi hedeflendi.

Sergi ve yerel yetkililerin mesajları

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin katılımıyla Akran Dostluk Sergisi düzenlendi. Proje Koordinatörü Burcu Taşkın, sergi açılışında dostluk, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün bu toprakların köklü bir değeri olduğunu vurguladı. Sergide öğrencilerin proje sürecinde hazırladığı çalışmalar sergilendi.

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, akran zorbalığıyla mücadelede dostluk ve dayanışma iklimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Mutlu birey, mutlu okul, mutlu aile ve mutlu toplum" vurgusu yaptı. Kaymakam Taşkın sergi alanını gezip öğrencilerle yakından ilgilenirken projede emeği geçenlere teşekkür etti.

