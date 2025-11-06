Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özür Arıcı’nın girişimleriyle ilçede başlatılan mobil halk ekmek satış projesi, vatandaşların beğenisini topluyor.

Nasıl İşliyor?

Mobil ekmek satış aracı ile ilçedeki fırınlardan alınan ekmekler mahallelerde satışa sunuluyor. Günlük taze ve hijyenik şartlarda hazırlanan ekmekler, piyasaya göre uygun fiyatlarla satılıyor ve ilçe merkezine gelmekte güçlük çeken vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Vatandaşların Talepleri ve Teşekkür

Uygulamanın merkeze gitmekte güçlük çeken vatandaşlara kolaylık sağlaması ve uygun fiyatlarla olmasının önemini belirten Koçarlılı vatandaşlar, Başkan Arıcı ve ekibine teşekkür ettiler. Vatandaşlar ayrıca hijyenin önemine vurgu yaparak, bu projenin devam etmesini ve ekmek satışının daha da yaygınlaştırılmasını talep ettiler.

Başkan Arıcı ise vatandaşların aldıkları hizmetten memnun olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti:

"Vatandaşlarımız kırsal mahallelerimizde hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeklere kolayca ulaşabiliyor. Her gün farklı mahallelerde mobil ekmek satış aracımız ekmeği halkımızın ayağına götürüyor. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılanıyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Sosyal Belediyecilik anlamında elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

