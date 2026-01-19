Kocasinan Akademi'de Dönem Sonu Etkinliği — Başkan Çolakbayrakdar: "Her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız"

Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi'de düzenlenen dönem sonu etkinliği yoğun ilgi gördü. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin gençlerin ve çocukların yanında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:55
Kocasinan Akademi'de Dönem Sonu Etkinliği — Başkan Çolakbayrakdar: "Her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız"

Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi'de Dönem Sonu Etkinliği

Başkan Çolakbayrakdar: "Her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız"

Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği büyük ilgi topladı. Etkinlikte, kursiyerlerin sonbahar dönemi süresince hazırladıkları eserler ziyaretçilerle buluştu.

Programa katılanlar, Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerlerinin ortaya koyduğu çalışmaları büyük beğeniyle karşıladı. Eserler, Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi etkinlik alanında sergilendi; alan, Kayseri’nin en büyük tesisi olarak dikkat çekti.

Çocukları tebrik eden Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve mutlu olmaları için belediye olarak destek verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Öncelikle emek harcayarak eserler üreten çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız. Onların daha donanımlı yetişmeleri için elimizden geldiğince bütün imkânlarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize seferber ettik. Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi gibi her alanda hizmet veriyoruz. Kayserimizde yaşayan hemşehrilerimizin hayatlarını renklendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminatı yavrularımıza, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir".

Etkinliği gezen katılımcılar, Kocasinan Çocuk Kulübü'nün çalışmalarını takdir ederek sunulan hizmetler için Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

